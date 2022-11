Les SR Delémont mettent la pression

Le jeu du chat et de la souris se poursuit entre les SR Delémont et Black Stars. Les Jurassiens ont repris les commandes du championnat de 1re Ligue de football ce samedi. Ils sont allés battre Wohlen 2-1 en terre argovienne. La troupe d’Anthony Sirufo a fait la différence en 2e mi-temps sur des réussites de Suleyman Turkes à la 56e et de Steven Ukoh à la 72e. Réduite à 10 suite à un 2e avertissement reçu par Jérémy Ducommun à la 80e, elle a concédé la réduction de l’écart à la 96e. « On était un peu crispé en 1re mi-temps. On s’est montré beaucoup plus serein ensuite », a confié l'entraîneur delémontain. Il qualifie cette victoire de logique et importante.

Ce 10e succès de la saison en 14 matches permet aux « jaune et noir » de mettre la pression sur leur grand rival Black Stars. Les SRD comptent trois points d’avance sur la formation bâloise qui se rend à Soleure dimanche. /msc