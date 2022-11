Le rebond du FC Bassecourt

Le FC Bassecourt grimpe dans la 1re moitié du classement de 1re Ligue. Il a mis fin à sa série de 5 matches sans victoire ce dimanche en venant à bout de Rotkreuz. Les footballeurs « jaune et noir » l’ont emporté 1-0 devant leur public. Augustin Nushi a délivré ses couleurs à la 29e. Le FCB n’avait plus gagné depuis le 24 septembre. Il remonte à la 7e place du classement, dans le ventre mou, à 8 points du podium et 7 longueurs au-dessus de la barre. /msc