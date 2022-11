Le FC Bassecourt tenu en échec

Le FC Bassecourt n’a pas trouvé la faille. Les footballeurs vadais de 1re Ligue ont partagé l’enjeu 0-0 à Dornach samedi après-midi. « On a eu des occasions mais on aurait aussi pu perdre ce match en fin de partie. Après la victoire le week-end dernier on continue d’avancer et on a blanchi pour la deuxième fois de suite », relève Lulzim Hushi. L’entraîneur vadais se contente donc de ce point du match nul qui permet au FCB, 7e, de garder sept points d’avance sur son adversaire du jour qui occupe la place de premier relégable. Mais Dornach compte toutefois un match en moins. Les protégés de Lulzim Hushi ont désormais bouclé le 1er tour du championnat. Ils devront encore disputer le 1er match du second tour le week-end prochain avant d’atteindre la trêve hivernale. /nmy