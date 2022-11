Le FC Courtételle toujours invaincu, pluie de buts pour le FC Ajoie-Monterri

Alors qu’il ne reste plus qu’une journée avant la trêve hivernale, le FC Courtételle n’a toujours pas connu la défaite depuis le début de la saison et est bien placé pour terminer champion d’automne. Le leader de 2e ligue interrégionale a à nouveau goûté à la victoire ce samedi après deux matches nuls consécutifs. Les Vadais ont pris la mesure de Guin 1-0 ce samedi. Sur le terrain des Fribourgeois, la délivrance est venu d’une tête du capitaine Tom Villemin à la 93e minute. « Avant de penser au dernier match contre Fribourg samedi prochain, on va profiter de ce succès qui vient bonifier nos bons derniers résultats », indique l’entraîneur Vadais. David Quain entend terminer ce 1er tour en beauté à la maison face à l’actuelle lanterne rouge du championnat. Avant cette dernière journée, le FCC est leader avec un point d’avance sur son plus proche poursuivant, Team Vaud M21.





Ajoie-Monterri se met au chaud

En supériorité numérique pendant plus d’une heure, le FC Ajoie-Monterri rentre avec les trois points de la victoire. Il est allé battre Farvagny/Ogoz 6-3 samedi en 2e ligue interrégionale. Les Ajoulots ont dégainé les premiers par Thibault Frezard au quart d’heure de jeu. Les locaux ont répondu cinq minutes plus tard. Deux minutes après l’égalisation, le FCAM s’est retrouvé en supériorité numérique suite à l’expulsion d’un Fribourgeois. Mais il s’est tout de même retrouvé mené à la pause après une réussite de l’adversaire tombée juste avant le thé.

A la 50e, Mamadou Sylla a égalisé pour le FCAM. Il a même donné l’avantage aux siens quelques instants plus tard. Hervé Tschanz et Andrea Moser ont encore trouvé la faille avant le dernier quart d’heure. Les Fribourgois ont réduit l’écart dans les cinq dernières minutes mais Dawit Meier a eu le dernier mot pour les Ajoulots. Au classement, le FCAM grimpe à la 5e place à 9 points du leader et à 12 points de la zone de relégation. /nmy