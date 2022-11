Un bilan mitigé pour le FC Bassecourt

« Il nous manque quatre ou cinq points », mais surtout « quelques buts marqués », affirme Fabrice Ribeaud. Le FC Bassecourt compte environ dix réussites de moins que l’an dernier à la même période. Il assure ainsi « qu’il va falloir corriger certains éléments, notamment offensifs ». Le directeur technique n’exclut pas non plus que le FCB puisse aller chercher des renforts pour son attaque. Toutefois, Fabrice Ribeaud ne tire pas du tout la sonnette d’alarme. « On est au milieu du classement. On est éloigné de la zone de relégation, ce qui reste quand même l’objectif de la saison », explique-t-il. /lge