Deux arrivées au FC Bassecourt

Quelques jours après le départ de Jordan Perrony, le FC Bassecourt a annoncé sur ses réseaux sociaux deux arrivées en vue de la seconde partie de saison de 1re Ligue de football. Le club vadais a engagé le gardien Gilles Monti, 22 ans, qui arrive du FC La Chaux-de-Fonds où il évoluait depuis mars 2022. Natif de Bienne, le portier est notamment passé par le FC Vicques il y a quelques années.

Le FC Bassecourt se renforce également au milieu de terrain avec l’arrivée de Seynel Suvakci en provenance du FC Diaspora qui milite en 2e ligue interrégionale. Le joueur de 27 ans a déjà évolué à Bassecourt lors de la saison 2015-2016, ainsi qu’aux SR Delémont en 1re Ligue entre 2017 et 2019. Seynel Suvakci est également passé par Porrentruy, le FC Franches-Montagnes, Moutier et plus récemment à Ajoie-Monterri (2020-2022). /comm-jpi