Une victoire pour le FC Bassecourt et une nouvelle recrue

Le FC Bassecourt s’impose en match de préparation face à un autre club de la région. Les pensionnaires de 1re Ligue de football se sont imposés face aux FC Ajoie-Monterri 5-3 ce samedi. Le club ajoulot évolue en 2e ligue interrégionale. Les deux équipes se sont neutralisées en première mi-temps. Elles sont rentrées au vestiaire sur un score de 2-2. Mamadou Sylla et Hervé Tschanz ont marqué les deux premières réalisations du FCAM. C’est Aurelio Currenti et Valentin Nushi qui ont fait trembler les filets pour le FCB dans la première période. Les hommes de Lulzim Hushi ont fait la différence après le thé en inscrivant trois réalisations par l’intermédiaire de Charlie Mobili, Samir Nouicer et Aurelio Currenti. Quentin Specker a réduit l'écart en fin de match pour le FC Ajoie-Monterri.







Un nouveau défenseur au FC Bassecourt

Selon nos informations, le club de 1re Ligue enregistre l’arrivée de Jennys Hügi. Le défenseur de 24 ans arrive de Schöftland, équipe qui évolue en 2e ligue interrégionale. Selon le directeur sportif du FCB, Fabrice Ribeaud, l’effectif du club est complet pour entamer le deuxième tour du championnat dans deux semaines. /fwo