Répétition générale réussie pour les SR Delémont

Les feux sont au vert pour les SR Delémont à une semaine de la reprise du championnat de 1re Ligue. Les footballeurs de la capitale ont pris le meilleur sur Echallens 5-1 samedi sur leur pelouse des Prés-Roses. Ils ont rapidement pris le dessus sur l’équipe vaudoise qui milite au même échelon en se détachant de deux longueurs dès la 20e suite à des buts de Steven Ukoh et Süleyman Türkes, sur deux passes décisives de Clément Payan. Les SRD ont aggravé la marque au retour du thé par Romain Baume, avant de laisser les visiteurs réduire l’écart. Altin Shala a marqué le 4-0 à la 70e, alors qu’Echallens a offert le dernier but à l’équipe locale sur un autogoal. « Nous avons disputé une bonne première mi-temps, ensuite c’était plus haché vu le score. C’est un peu dommage d’avoir pris ce but, on aurait souhaité blanchir, mais nous avons fait preuve de supériorité. C’était un match satisfaisant dans l’ensemble, mais il faut continuer de travailler », explique l’entraîneur des SRD Anthony Sirufo. Les « jaune et noir » bouclent leur phase de préparation sur un bilan de trois victoires et un match nul. Ils reprennent le championnat dimanche prochain avec la venue de Schötz à la Blancherie. /emu