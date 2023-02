Le FC Bassecourt veut redorer son blason

Le FC Bassecourt espère gagner quelques rangs et réaliser une deuxième partie de saison plus reluisante que la première. Le club vadais reprend le championnat de 1re Ligue de football ce samedi sur la pelouse de Black Stars (15h00). Après avoir passé la trêve hivernale à la 9e place, à 7 points de la barre et à 8 points du top 5, les Jaune et Noir veulent s’extirper du ventre mou et regarder vers le haut. « On a envie d’être dans le top 6, top 5, en tout cas vers le haut. Mais il faudra déjà se sauver au plus vite pour jouer ensuite libéré », pose d’emblée l’entraîneur Lulzim Hushi.





« On compte beaucoup sur Mohamed Camara pour tirer l’équipe en avant »

Pour combler les lacunes d’une attaque peu en réussite les premiers mois, le FC Bassecourt s’est notamment attiré les services de Mohamed Camara, bien connu dans le Jura pour avoir empilé les buts avec les SR Delémont ces dernières années. « On compte beaucoup sur lui pour qu’il marque des buts et tire l’équipe en avant. En plus d’être un buteur, il a aussi une très bonne personnalité et amène une mentalité de battant dans les vestiaires », commente Lulzim Hushi. Son équipe devra en revanche digérer le départ de Jordan Perrony, pilier de la défense vadaise parti tenter sa chance un échelon plus haut au FC Bulle. « On a tenté de le remplacer avec Léo Moine (NDLR Formé au FC Sochaux-Montbéliard et arrivé en provenance de Vesoul), dans un profil différent. Mais je pense que défensivement, on ne sera pas moins fort qu’au premier tour », avance le technicien des Jaune et Noir.