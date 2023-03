Le FC Bassecourt confirme à domicile

Une semaine après sa reprise victorieuse en championnat de 1re Ligue de football, le FC Bassecourt enchaîne avec un deuxième succès de rang contre une équipe du premier wagon. Les Vadais se sont imposés face à Concordia Bâle 4-1 ce samedi à domicile. Les hommes de Lulzim Hushi ont fait la différence dans la première demi-heure grâce à Valentin Nushi. L’attaquant jurassien a fait trembler les filets bâlois à deux reprises aux 13e et 28e minutes de jeu. Le FCB a fait le break à la 59e avec une réalisation d’Ambre Nsumbu. Concordia Bâle a réduit l’écart sur un coup franc un quart d’heure plus tard. C’est Charlie Mobili qui a inscrit le dernier but du FC Bassecourt en fin de match. Malgré ce succès face au 4e du classement, les Vadais restent 8es de la hiérarchie. /fwo