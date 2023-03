Le FC Ajoie-Monterri revoit ses ambitions à la baisse

La coupe plutôt que la promotion

Alors que la promotion était dans le viseur ajoulot en début de saison, le FCAM occupe actuellement la 5e place et possède neuf points de retard désormais sur le leader. « L’objectif reste de viser le haut et d’aller gratter une place pour la Coupe de Suisse », affirme l’entraineur ajoulot. Pour le club, « on a aussi l’envie de maintenir la deuxième équipe, donc on va tout faire pour que les deux équipes performent », explique Thomas Parietti. Mais alors qu’en est-il des envies de promotion ? « On est en phase de reconstruction de l’équipe. Il y a pas mal de jeunes et de nouveaux joueurs, donc une qualification en coupe serait déjà très bien », lance-t-il.

Au niveau de l’effectif, Thibault Frézard (FC Alle), Enzo Jubin (FC Courroux) et Enzo Vincent (FC Courroux) s’en sont allés. Dylan Reinhardt (2e équipe), Mathéo Zuber (2e équipe), Léo Obéron (Belfort sud) et Joris Gester (FC Bassecourt) ont rejoint l’effectif ajoulot de 2e ligue interrégionale. /lge