Courtételle victorieux, Ajoie-Monterri s’incline

Le FC Courtételle conforte sa première place. Les footballeurs jurassiens se sont imposés contre Farvagny/Ogoz samedi à domicile en 2e ligue interrégionale. Le leader vadais a ouvert le score sur pénalty par l’intermédiaire de Dionys Stadelmann à la 12e minute de jeu. C’est le même joueur qui a permis au FCC de creuser l’écart 7 minutes plus tard sur corner. Antoine Rossé a inscrit le troisième but des Jurassiens à la 78e minute. Une semaine après la reprise et trois matches joués, Courtételle est toujours en tête du classement et compte 4 points d’avance sur Besa-Bienne.





Le FC Ajoie-Monterri a réagi trop tard

Les footballeurs ajoulots se sont inclinés chez le dauphin du classement de 2e ligue interrégionale. Ils ont perdu face à Besa-Bienne 4-2 samedi. Les Ajoulots perdaient 2-0 avant qu’Andréa Moser ne réduise le score à la 75e minute. Ils ont ensuite concédé le 3-1. Andréa Moser a, à nouveau, fait trembler les filets adverses à la 82e minute. « Les occasions étaient là mais le FCAM n’a pas réussi à égaliser en fin de match », indique le directeur sportif du club, Philippe Rossinelli. Les visiteurs ont finalement inscrit un dernier but « anecdotique » dans les arrêts de jeu. Malgré la défaite, Philippe Rossinelli estime que le FC Ajoie-Monterri a réalisé « une bonne performance contre une très bonne équipe ». Les Ajoulots ont également joué trois matches en huit jours. Ils occupent la 5e place du classement avec 7 points de retard sur le podium. /fwo