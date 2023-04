Le FC Bassecourt soigne sa différence de buts

Le FC Bassecourt reste intraitable à la maison depuis la reprise du championnat de 1re Ligue : 3e match aux Grands-Prés et 3e victoire. Les footballeurs vadais ont largement gagné 5-0 contre la réserve du FC Thoune ce samedi après-midi. Axel Gester a ouvert la marque à la 20e. Le FCB a doublé son avantage 3 minutes plus tard grâce à un but contre son camp des Bernois. But gag par excellence : le ballon est passé sous le pied du gardien bernois après une passe en retrait du défenseur. Les joueurs de Lulzim Hushi ont pris le large en 2e mi-temps. A l’heure de jeu, Valentin Nushi a inscrit un doublé en l’espace d’une minute ! Charlie Mobili a encore corsé l’addition en transformant un penalty dans le temps additionnel. Avec ce nouveau succès à domicile, le FC Bassecourt grimpe provisoirement à la 6e place du classement. /nmy