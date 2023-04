Ajoie-Monterri enlève le derby

Le FC Ajoie-Monterri s’offre le leader. Il s’est imposé contre le FC Courtételle 2-1 dimanche dans le derby jurassien de 2e ligue interrégionale de football. Après avoir dominé le début de partie, les Vadais ont logiquement pris les devants à la 15e minute grâce à un but de Daouda Diarra de la tête. Opportuniste, le capitaine Roman Huber a permis aux siens de revenir au score en profitant d’une grosse erreur du gardien adverse juste avant la mi-temps. Malgré la légère domination du FCC, c’est Ajoie-Monterri qui a mis le but victorieux à la 84e sur pénalty grâce à Andréa Moser. « On va retenir la victoire, même si le spectacle n’était pas au rendez-vous », s’amuse le capitaine ajoulot Roman Huber. « On commence à être solide défensivement et on concrétise le peu d’occasions qu’on a, donc ce n’est pas si mal », positive-t-il.