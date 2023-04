Le FC Ajoie-Monterri se rapproche du podium

Le FC Ajoie-Monterri creuse l’écart et reste dans la course au podium de 2e ligue interrégionale. Les hommes de Thomas Parietti ont battu l'équipe fribourgeoise de Romontois 4-1 mercredi soir à Cornol. Ils ne se trouvent désormais plus qu’à deux petits points de la 3e place du championnat occupée par Besa Bienne. /alr