Le FC Ajoie-Monterri fait match nul contre le nouveau leader, le FC Courtételle perd la 1re place

Ajoie Monterri partage l’enjeu contre le leader de 2e ligue interrégionale dans un match « chaud ». Les Ajoulots ont fait match nul contre Team Vaud samedi à domicile. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1. Le FCAM jouait à 11 contre 10 depuis la 35e minute. Il n’a pas réussi à profiter de cet avantage et a également vu son capitaine Roman Huber sortir à la 52e après avoir écopé d’un carton rouge. Les Vaudois ont ensuite ouvert le score sur pénalty 8 minutes plus tard. Le FCAM a profité de la deuxième expulsion d’un vaudois et d’un pénalty transformé à la 96e minute pour recoller au score. Selon le directeur technique du club ajoulot, Michael Urrutia, « l’arbitre a, en plus des trois cartons rouges, distribué 13 ou 14 cartons jaunes ». Le FC Ajoie-Monterri reste 4e du classement et compte 5 points de retard sur les deux premières places.







Le FC Courtételle n’a pas profité du bon résultat de son voisin jurassien

Les Vadais auraient pu creuser l’écart en tête du classement de 2e ligue interrégionale, mais perdent finalement la première place. Le FCC s’est incliné 2-0 sur la pelouse de Romontois samedi. Les Jurassiens ont déjà eu chaud en tout début de match en concédant un pénalty à la 5e minute de jeu arrêté par le gardien Corentin Zobenbuhler. Ils ont tout de même concédé l’ouverture du score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Les Fribourgeois ont ensuite creusé l’écart à la 70e minute sur coup franc après l’expulsion du Vadais Clément Mottaz. Avec cette défaite, le FCC occupe la deuxième place du classement. Il possède le même nombre de points que le leader Team Vaud avec un match supplémentaire. /fwo