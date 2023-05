Le FC Bassecourt plie dans les derniers instants

Le FC Bassecourt peut avoir des regrets. Les Vadais se sont inclinés à la Maladière contre la réserve de Neuchâtel Xamax 4-3 samedi en 1re Ligue de football. Menés au score d’entrée de jeu, les hommes de Lulzim Hushi ont su reprendre les devants grâce à des réussites de Valentin Nushi et d'Augustin Nushi aux 33e et 36e minutes. Après une égalisation locale à la 52e, le FCB a repris les devants pour la deuxième fois grâce au doublé d'Augustin Nushi, mais a vu son adversaire revenir à l’heure de jeu puis prendre un avantage décisif à la 86e. Avec cette défaite, le FC Bassecourt est 6e à 8 points des finales de promotion, mais avec un match de plus. /lge