Courtételle à un succès de la promotion, match nul pour Ajoie-Monterri

Le FC Courtételle à un pas de la promotion. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont gagné contre Tavannes/Tramelan 2-1 samedi à l’extérieur. Les Jurassiens ont pourtant encaissé l’ouverture du score à la 66e minute de jeu. Dionys Stadelmann a remis les deux équipes à égalité 11 minutes plus tard. Luca Demagistri a ensuite marqué le but de la victoire à la 88e. Le président du club vadais Vincent Jolidon « s’est dit très satisfait de cette victoire ». Il a également ajouté qu’ « une centaine de supporters des « vert » étaient présents à Tramelan ». Le FCC est toujours 2e du classement avec 3 points de retard sur Team Vaud M-21 et un match en plus au compteur. Les joueurs de David Quain sont toutefois assurés d’être promus s’ils gagnent leur dernier match de championnat samedi prochain à domicile contre Guin.







5e match consécutif sans victoire pour Ajoie-Monterri

Le club ajoulot a fait match nul contre Erguël 0-0 samedi à domicile. Ce résultat est « mérité » selon le président du FCAM Jean Baptiste Petignat. Ajoie-Monterri aurait toutefois pu prendre l’avantage en fin de match après l’expulsion d’un joueur adverse à la 69e. Il concède ainsi son 5e match consécutif sans victoire. Le FCAM reste toutefois provisoirement 4e du classement avec trois points d’avance sur son poursuivant, mais un match supplémentaire. /fwo