Le FC Courtételle couronne sa saison

C’est la saison parfaite pour le FC Courtételle. Après avoir fêté la promotion en 1re Ligue de football, les Vadais ont validé leur ticket pour le tour principal de la Coupe de Suisse. Samedi, le FCC a battu Old Boys 4-0 pour s’inscrire dans le tableau de la compétition.

Sous une écrasante chaleur et après une longue saison, les deux équipes ont livré une prestation qui n'a pas toujours été envoûtante. Le FCC a toutefois prouvé qu'il était au-dessus en dictant le rythme du match face à une formation qui a terminé son championnat de 2e ligue interrégionale à la 3e place. Par séquences, il a étalé toute sa classe technique pour déstabiliser une défense bâloise souvent dépassée. En 20 minutes, les locaux ont plié l'affaire grâce à un doublé d'Antoine Rossé (18e et 37e) et à un but de Daouda Diarra (27e). Courtételle a ensuite avant tout géré, quadrillant très bien le terrain, ajoutant encore un 4e but peu après le thé grâce à Théo Guil. Son gardien Corentin Zobenbühler a effectué deux prouesses juste avant le thé - aidé une fois par son poteau - et un bel arrêt en début de 2e période pour empêcher les hommes de Gilles Yapi Yapo d'espérer et pour permettre au FCC de passer un début de soirée somme toute plutôt tranquille. /mle