Ajoie-Monterri jouera la Coupe de Suisse

Quelle fin de saison pour le FC Ajoie-Monterri ! Les footballeurs ajoulots de 2e ligue interrégionale ont laissé leurs dernières forces sur la pelouse synthétique de Courgenay ce dimanche pour valider leur ticket pour la Coupe de Suisse. Sous une forte chaleur, le FCAM a dominé Zoug, également pensionnaire de 2e ligue interrégionale, 4-3 après prolongations au terme d’un véritable combat.





Le réveil zougois

Les hommes de Thomas Parietti ont bien géré la première mi-temps de ce duel, prenant les devants sur un missile de Karim Ghomrani. A l’aise techniquement, les locaux ont globalement maitrisé les débats face à des Alémaniques qui se montraient avant tout durs dans les duels et particulièrement agressifs. Au retour des vestiaires, la donne a toutefois changé. Zoug a mis beaucoup de pression d’entrée de jeu mais a manqué de tranchant dans la zone de vérité. Le 1-1 est toutefois tombé en toute logique à la 69e minute de jeu. Et les spectateurs n’étaient pas au bout de leurs émotions. Dans la foulée – ou presque –, le FCAM reprenait les devants grâce à son capitaine Roman Huber. Mais la joie ajoulote était de courte durée, les joueurs de Suisse centrale parvenant à égaliser cinq minutes plus tard. Sur ce coup-là, les Jurassiens peuvent regretter un certain manque de lucidité.





La ténacité a payé

Si Zoug a évolué sur courant alternatif, le FCAM a tenté de jouer autant que possible avec rythme, malgré la fatigue durant les prolongations. Et ça a payé. Un coup de tête rageur de Gabriel Rondez a permis aux Ajoulots de prendre les devants à la 95e, avant le 4-2 de Mohamed Sylla à la 111e au terme d’une action d’école. Les hommes de Thomas Parietti ont ensuite géré leur acquis, laissant beaucoup d’énergie sur le terrain. Ils ont toutefois joué à se faire peur quand une mésentente défensive a permis aux Zougois de revenir sur leurs talons à quelques secondes du coup de sifflet final. Il était toutefois trop tard.





Bilan satisfaisant

Cette rencontre était aussi la dernière de Thomas Parietti à la tête du FC Ajoie-Monterri. La saison prochaine, c’est Thierry Payet qui fera son retour à Courgenay et Cornol. Le technicien jurassien a salué la performance de ses joueurs ce dimanche. Il s’est aussi montré satisfait de la saison de 2e ligue interrégionale conclue à la 4e place : « Il aurait fallu avoir plus de constance » pour rivaliser avec les meilleurs, selon Thomas Parietti, qui ajoute que son équipe a « tiré le maximum » de son potentiel. /mle