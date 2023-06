Grande lessive au FC Bassecourt

Le grand chambardement et l’amorce d’un nouveau cycle sont en marche au FC Bassecourt. Alors que l’intersaison marque la fin de l’ère Lulzim Hushi aux commandes de l’équipe de 1re Ligue de football, remplacé par Gaëtan Pierre, le club annonce ce jeudi une grande lessive au sein de son effectif avec 11 départs et 7 arrivées.

Le gardien Angelo Araujo, les défenseurs Kevin Vuitel, Jennys Hügi et Ahcène Amrani, les milieux Charlie Mobili et Seynel Suvakci, ainsi que les attaquants Ambre Nsumbu, Valentin Nushi, Augustin Nushi, Aurelio Currenti et Junior Etoundi ne feront plus partie de l’effectif des « jaune et noir » la saison prochaine.





Plusieurs visages bien connus du football jurassien



En recrues, le FC Bassecourt enregistre les arrivées du gardien Joé Blaesi du FC Tavannes/Tramelan, des défenseurs Besir Jashari et Nohan Cuenat en provenance des SR Delémont, des milieux Bryan Zola de Diaspora, David Neto Dias du FCTT qui signe son retour au club et l’espoir ajoulot Vincent Oeuvray, ainsi que de l’attaquant franco-sénégalais Moustapha Trousseau qui arrive du FC Grandvillars en France voisine après avoir déjà joué en Suisse à Juventus Zurich.

Plusieurs joueurs seront par ailleurs mis à l’essai ce vendredi lors du premier match de préparation d’avant-saison face au FC Ergüel (20h aux Grands-Prés). /comm-jpi