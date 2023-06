Des essais et un nul pour le FC Bassecourt

Le FC Bassecourt fait des tests et partage l’enjeu. Il a été accroché par Erguël 2-2 vendredi soir aux Grands-Prés lors de son 1er match amical. Les joueurs de nouvel entraîneur Gaëtan Pierre ont profité de la 1re mi-temps pour faire trembler les filets adverses à deux reprises. Mais le pensionnaire de 1re Ligue, fortement rajeuni, s’est fait rejoindre en l’espace de 10’ au retour des vestiaires par la formation de 2e ligue interrégionale. Les Jurassiens ont évolué sans Léo Moine, Florent Hushi, Kenzo Brêchet, Mohamed Camara et leurs recrues Moustapha Trousseau et Bryan Zola.





Des hommes à l’essai

Le FCB a profité de ce match pour tester 5 éléments. Les milieux Luca Simmen (18 ans, Granges), Dario Simmen (21 ans, Guin), Samuel Pellegrini (21 ans, La Chaux-de-Fonds), Naftaly Fernando (21 ans, Tavannes/Tramelan) et l’attaquant Brandon Elvira (27 ans, Wintzfelden/Osenbach/FRA) ont pu montrer leurs qualités. Les deux derniers ont même marqué. Deux d’entre eux pourraient rapidement être enrôlé par le FC Bassecourt, selon Fabrice Ribeaud. Le directeur technique devrait aussi dévoiler la semaine prochaine le nom d’une nouvelle recrue qui n’a pas été alignée vendredi. /msc