Un départ manqué coûte cher au FC Bassecourt

La réaction fut belle, mais elle n’efface pas tout. Pour la reprise du championnat de 1re Ligue de football, le FC Bassecourt s’est incliné 3-1 à domicile contre Köniz. Devant environ 300 spectateurs aux Grands-Prés, les hommes de Gaëtan Pierre ont commencé le match du mauvais pied en affichant une fragilité défensive inexplicable. Sur trois erreurs de l’arrière-garde vadaise et en l’espace de moins d’une demi-heure, les joueurs de la banlieue bernoise ont pu marquer, le tout sans avoir à forcer leur talent. Sur le premier but alémanique, la défense jurassienne s’est regardée. Sur le deuxième, un Bernois a été laissé complètement seul au deuxième poteau. Sur le troisième, les Jurassiens ont été facilement battus dans un duel dans leurs propres 16 mètres. Globalement, le jeu du FCB a manqué de mordant en 1re mi-temps et les individualités vadaises ont apparu trop légères face au défi physique imposé par l’adversaire.





Un sursaut d’orgueil

Le nouvel arrivé aux Grands-Prés, l’entraineur Gaëtan Pierre, n’a pas du tout apprécié le « spectacle » proposé par les siens. Il a réagi avec vigueur, faisant trois changements à la mi-temps. La pause aura été revigorante pour le FC Bassecourt qui est revenu avec de bonnes intentions. La réduction du score de Samir Nouicer après un cafouillage a encore donné un peu plus de crédit au réveil vadais. Mais les Bernois ont fait le dos rond et n’ont pas permis au FCB de rendre folle la fin de match. Les Vadais ont donc quitté le terrain avec des regrets, car le coup était jouable : « En deuxième mi-temps, on a mis plus d’impact mais c’était trop compliqué » de revenir, résume le défenseur de Bassecourt Nohan Cuenat, ajoutant que son équipe a mis « trop de temps à se mettre dedans ». Il faut désormais apprendre de cette frustration et attaquer le match pied au plancher la semaine prochaine à Dietikon. /mle