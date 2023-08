Une première à domicile réussie pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle gagne avec la manière pour ses débuts à domicile en 1re Ligue de football. Les Vadais se sont imposés face à Köniz 5-1 samedi lors de la 2e journée de championnat. C’est le capitaine du FCC, le milieu de terrain Tom Villemin qui a montré l’exemple dans cette rencontre en inscrivant le 1er but jurassien à la 21e minute de jeu. Adrien Jeker a doublé la mise 10 minutes plus tard. Les Bernois ont ensuite réduit l’écart à la 37e minute de jeu mais les « vert » n’ont pas laissé grand espoir à leur adversaire en se redonnant de l’air une minute plus tard grâce à un but sur pénalty de Dionys Stadelmann. Bilel Badre a alourdi le score à la 56e. Mickael Ribeiro a finalement fait trembler, une nouvelle fois, les filets de Köniz dans le temps additionnel. Cette victoire permet ainsi aux hommes de David Quain de s’offrir leur 1re victoire dans la 4e division suisse. Le week-end prochain, le FC Courtételle acueillera les Black Stars dans le cadre du 1er tour de la Coupe de Suisse. /fwo