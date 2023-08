Le FC Ajoie-Monterri surpris d’entrée

Il ne fallait pas arriver en retard à Courgenay mardi soir pour voir l’unique but du match. Le FC Ajoie-Monterri n’a pas su démarrer son championnat de 2e ligue interrégionale par une victoire. Les footballeurs ajoulots ont vu Liestal l’emporter 1-0 sur leur terrain synthétique. Le but est tombé lors de la 1re minute de jeu ! « On n’était pas concentré », a soufflé Michael Urrutia à RFJ au terme de la partie. Le responsable technique du FCAM souligne que « le gardien adverse a fait le match de sa vie », tout en indiquant que l’équipe bâloise a aussi eu ses chances.

Battu en Coupe de Suisse par les SR Delémont vendredi, Ajoie-Monterri tentera de renouer avec la victoire dimanche à Berne sur le terrain de Bosporus.