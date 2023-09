Le FC Bassecourt retrouve la recette du succès

Le FC Bassecourt fait le plein de points. Après trois journées sans succès en 1re Ligue, les footballeurs jurassiens ont pris le meilleur sur Muttenz 3-1 vendredi soir devant leur public. Ils ont rejoint le vestiaire pour la mi-temps avec deux buts d’avance, grâce à des réussites de Bryan Zola à la 25e, puis de Moustapha Trousseau à la 43e. Les Bâlois ont réduit l’écart à la 58e sur pénalty, mais les joueurs de Gaëtan Pierre n'ont pas laissé le doute s’installer en scellant le score quatre minutes plus tard par l’intermédiaire de Samir Nouicer. Le FCB gagne trois rangs au classement pour se retrouver 7e avant les matches du week-end, à trois longueurs du podium et un match de plus au compteur. /emu