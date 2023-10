Le FC Courtételle sauve les meubles

Le FC Courtételle accroché par l’antépénultième de 1re Ligue. Les footballeurs jurassiens ont partagé l’enjeu 2-2 sur la pelouse d’Emmenbrücke samedi. Les visiteurs ont ouvert la marque à la 25e par Antoine Rossé. Réduite à 10 cinq minutes auparavant, l’équipe locale est parvenue à répondre à la 53e, avant de prendre les devants trois minutes plus tard. Les « vert » ont sauvé un point grâce à un but de Tom Villemin dans le temps additionnel. Ils restent 5es du classement, avec désormais trois points de retard sur le podium. « On aurait dû gagner. On fait une première mi-temps solide, puis on a un passage à vide de cinq minutes où on reçoit deux buts à 11 contre 10. Heureusement, on ramène au moins un point », nous a confié le président du FCC Vincent Jolidon. À noter que cette rencontre a été retardée d’un quart d’heure en raison du retard de l’un des arbitres assistants. /emu