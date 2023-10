Bassecourt s’offre le leader

Le FC Bassecourt inflige sa première défaite de la saison à Concordia Bâle. Après trois revers consécutifs, les footballeurs des Grands-Prés ont dominé dimanche devant leur public les Bâlois qui étaient premiers du classement de 1re Ligue avant cette 11e journée sur le score de 3-2. Menés à la mi-temps, ils ont inversé la tendance à partir de l’heure de jeu en l’espace de 11 minutes. Mohamed Camara a égalisé de la tête, avant de transformer un pénalty. Mylord Kasaï a ensuite donné deux longueurs d’avance aux « jaune et noir », tandis que Concordia Bâle a réduit l’écart dans la foulée sur pénalty, sans parvenir à revenir à hauteur durant les 20 dernières minutes de la partie. L’équipe de Gaëtan Pierre gagne deux rangs pour se retrouver 10e, avec 10 points de retard sur le podium et 9 d’avance sur la barre. « C’était un match intense. On se retrouve mené à la mi-temps, alors qu’on méritait la parité, mais on manque toujours de réussite. La réussite qui est finalement venue en 2e mi-temps. On a bien géré la fin de la rencontre, quand ils sont revenus à 3-2. C’était un bon match. Les matches précédents, on avait toujours des occasions, mais on n’arrivait pas à marquer et là c’est rentré. J’espère que la saison est lancée », nous a confié le président du FCB Francis Rebetez. /emu