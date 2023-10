Le FC Bassecourt perd en prolongations

Le FC Bassecourt s’incline dès le 1er tour des qualifications pour la Coupe de Suisse 2024-2025. Les footballeurs jurassiens ont perdu à Echallens 4-3 après prolongations samedi. Les Vaudois militent également en 1re Ligue. Le FCB a manqué le coche en 1re mi-temps. Il est rentré aux vestiaires mené 2-0. Malgré l’expulsion de Samir Nouicer à la 50e, les Vadais sont revenus au score grâce à des réalisations de Mylord Kasai sur pénalty (62e) et Léo Moine (73e). Ils ont ensuite encaissé le 3e but vaudois à la 86 avant d’égaliser dans le temps réglementaire par l’intermédiaire de Léo Moine, une nouvelle fois. Les derniers espoirs des hommes de Gaëtan Pierre ont finalement été douchés en prolongations. Samuel Pellegrini a marqué un but contre son camp à la 112e. Le directeur sportif du FC Bassecourt, Fabrice Ribeaud indique que « les joueurs étaient remontés après l’expulsion un peu sévère de leur coéquipier. Ils ont réussi à montrer une bonne réaction d’orgueil mais la mauvaise 1re mi-temps a payé». Le FCB retrouvera la championnat dimanche prochain à Muri. /fwo