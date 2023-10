Le FC Courtételle ne verra pas la Coupe de Suisse

Le FC Courtételle ne passe pas le 1er tour des qualifications pour la prochaine Coupe de Suisse de football. Les Jurassiens se sont inclinés face à un homologue de 1re Ligue samedi. Ils ont perdu face à Terre Sainte 3-1 dans le canton de Vaud. L’équipe locale a pris le FCC à froid en inscrivant le 1er but de la rencontre à la 2e minute de jeu. Les hommes de David Quain ont réagi en égalisant à la 26e par l’intermédiaire de Nathan Ducommun. Ils ont toutefois concédé le 2e but vaudois 10’ plus tard. Les Vadais n’ont pas réussi à revenir au score après le thé. Ils ont même encaissé un dernier but dans le temps additionnel. Le FCC retrouvera le championnat de 1re Ligue samedi prochain à domicile contre Rotkreuz. /fwo