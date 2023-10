Le FC Bassecourt arrache le nul sur la pelouse de la lanterne rouge

Le FC Bassecourt décroche le match nul en fin de rencontre contre la lanterne rouge de 1re Ligue de football. Il a partagé l’enjeu avec Muri 2-2 dimanche en terre argovienne. Le FCB avait pourtant démarré cette rencontre de la pire des manières en concédant l’ouverture du score à la 27e minute de jeu. Il a même été mené de 2 buts après la 2e réalisation de l’équipe adverse à la 60e. Les Vadais n’ont toutefois pas abdiqué dans cette rencontre. Ils ont réduit l’écart à la 85e par l’intermédiaire de Mylord Kasai avant de marquer le but de l’égalisation 2’ plus tard grâce à Siyar Batgi. Le FC Bassecourt aurait même pu prendre l’avantage en fin de match, mais Mohamed Camara a raté un pénalty dans le temps additionnel. A noter également que le buteur Siyar Batgi a écopé d’un carton rouge à la 94e. Au classement, les hommes de Gaëtan Pierre conservent la 10e place, avec 10 points de retard sur le podium et 7 longueurs d’avance sur la barre. /fwo