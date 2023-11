Les SRD « commencent à penser à la finale »

Le Jurassien s’est également projeté sur le prochain adversaire des SR Delémont. Servette sera de passage dans le Jura entre le 27 et le 29 février. « C’est encore une fois une Super League et une bonne Super League », se réjouit le joueur de 25 ans. Il évoque « un nouveau challenge et surtout une opportunité d’encore démontrer qu’il ne faut pas nous prendre la légère ». Et les SRD ne veulent pas se cacher. Lorsqu’on aborde une potentielle finale avec Noha Sylvestre, le milieu de terrain se montre très clair. « On réalise que c’est possible. Mais en même temps, on garde bien les pieds sur terre ». Servette est prévenu. /msc-nmy