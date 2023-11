Défaite cruelle pour le FC Ajoie-Monterri

Fin de match cauchemardesque pour le FC Ajoie-Monterri. Les footballeurs jurassiens ont concédé un 3e revers de rang en s’inclinant 4-3 sur le terrain de Prishtina Berne samedi en 2e ligue interrégionale. Les Ajoulots se sont retrouvés menés 2-0 en première période, avant de réagir sur penalty à la 55e par El Mouzili Naoufel. Ils ont ensuite concédé un nouveau but 10 minutes plus tard, mais ont su garder la tête haute et revenir à 3-3 en l’espace de 5 minutes grâce à des buts d’Ilyes Zoubir et Johan Garcia à une quinzaine de minutes du terme. Malheureusement pour le FCAM, les Bernois ont marqué une dernière fois dans le temps additionnel et Johan Garcia a concédé un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion dans la foulée. Le président d’Ajoie-Monterri Jean-Baptiste Petignat n’a pas caché sa déception à notre téléphone : « Nous avons subi en première mi-temps, mais on a su revenir au score après la pause. Nous étions meilleurs que l’adversaire en seconde période et nous espérions ramener au moins 1 point. Je ne suis pas du tout satisfait, mais ça fait partie du jeu ».

Le FCAM conserve sa 7e place au classement, mais s’éloigne du wagon de tête et ne compte plus que 3 points d’avance sur la barre. /cra