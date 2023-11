Delémont remonte mais ne gagne pas

Un trou de deux minutes oblige les SR Delémont à courir de l’arrière pour au final cueillir un point. Les joueurs d’Anthony Sirufo ont partagé l’enjeu 2-2 avec Young Boys M21 samedi à La Blancherie pour le compte de la 16e journée du championnat de Promotion League. Un point gagné qui n’apporte aucun changement au classement : les SRD restent 9e, à six points du podium.

Après une première demi-heure sans but mais à domination jurassienne au niveau des occasions, Delémont a été surpris à deux reprises coup sur coup par Junior Eyamba, l’attaquant bernois inscrivant un doublé en deux minutes (37e et 39e). La réduction de l’écart par Dennys Wyder dans les arrêts de jeu de la première mi-temps permettait de garder tout espoir pour la seconde. Une deuxième partie de duel durant laquelle les SRD n’ont plus encaissé, et sont parvenus à égaliser grâce à l’un des hommes en forme de l’automne, Sofiane Achour. Il restait alors un gros quart d’heure à jouer, mais le score n’a plus évolué. Ce duel était le dernier de l’année à la maison. Delémont sortira encore le maillot deux fois : à Rapperswil et à Saint-Gall ces deux prochains samedis. /clo