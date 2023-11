Le FC Courtételle termine l’année en beauté

Le FC Courtételle boucle sa 1re partie de saison par une victoire. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue se sont imposés 3-1 dimanche au Centre Sportif. Grâce à ce succès, les « vert » passeront l’hiver sur la 3e marche du podium. Ils possèdent 3 points de retard sur le leader Schötz et 2 points sur leur dauphin Rotkreuz. Le FCC retrouve ainsi les joies de la victoire après son nul obtenu le week-end dernier dans le derby contre le FC Bassecourt. Les hommes de David Quain n’ont toutefois pas perdu la moindre rencontre de championnat depuis le 23 septembre dernier.

Les Vadais ont pris les commandes dès la 16e minute de jeu sur leur pelouse grâce à un but de la tête d’Aurelio Currenti. Benoît Barros a doublé la mise de la même manière à la 66e. Les Bernois ont réduit l’écart à la 79e, mais les Jurassiens n’ont pas craqué et ont inscrit l’ultime but de la rencontre dans les dernières minutes. /fwo