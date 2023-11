Rendez-vous sport : le FC Courtételle surprend

Le FC Courtételle n’en finit plus de surprendre. Néo-promu en 1re Ligue de football, le club vadais boucle la 1re partie de saison sur le podium. Il a mis un terme à son automne dimanche en battant Münsingen 3-1. Un résultat qui permet aux « vert » de passer l’hiver à la 3e place du classement. De quoi donner le sourire au directeur technique Silvio Rossé, invité de Rendez-vous sport ce lundi. Ce résultat de mi-championnat a « dépassé nos espérances », se réjouit Silvio Rossé qui explique cette performance par « la qualité du groupe » et « le sérieux » des joueurs. Alors que les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs 3es joueront les finales d’ascension en fin de saison, Silvio Rossé estime modestement que « les 5-6 premières places seraient bien en fin de saison » pour son équipe. Côté mercato, « on a deux blessés, Luca Demagistri et Bryan Corso, donc on devra ajuster ce contingent », explique le directeur technique.