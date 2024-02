Cap sur la Coupe de Suisse pour les SRD

Quoi qu’il arrive le 28 février face à l’équipe de Super League, la Coupe de Suisse restera dans les têtes jurassiennes. Car si les SRD ont « la volonté de continuer à progresser » et de « se rapprocher du haut du classement », ils visent clairement l’une des sept premières places de Promotion League, des places synonymes de qualification pour la prochaine édition de la compétition. Les « jaune et noir » abordent cette 2e partie de saison à la 9e place du classement avec 13 points de retard sur le fauteuil de leader – le seul à offrir la promotion – et 13 points d’avance sur la zone de relégation. Anthony Sirufo sait que le néo-promu « doit encore faire ses preuves cette année ». Mais le technicien français ne veut pas mettre de côté son ambition pour autant. « Rien ne nous empêche d’essayer d’être le plus haut possible mais sans se mettre de pression », dit-il.





Plus de mouvements qu’attendu

Les SR Delémont se présente avec un visage remanié ce printemps. Ils ont enregistré neuf départs pour sept arrivées durant l’hiver. Anthony Sirufo ne s’attendait pas à autant de mouvements. La raison lui paraît limpide. « On doit se rendre compte qu’on est dans une ligue qui devient de plus en plus exigeante. On fait quatre entraînements et on aimerait encore en ajouter le matin pour se rapprocher du haut niveau. On en demande de plus en plus », lance l’entraîneur des SRD qui se réjouit tout de même d’avoir pu « garder les cadres, à l’exception de Léo Farine ». /msc