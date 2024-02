Un dernier match amical victorieux pour le FC Courtételle

Après un nul et deux défaites, le FC Courtételle a finalement gagné un match amical. A l’occasion de son ultime duel de préparation avant la reprise du championnat de 1re Ligue, le FCC s’est imposé 4-2 contre Erguël, équipe qui évolue en 2e ligue interrégionale. La rencontre s’est disputée ce dimanche après-midi sur le terrain synthétique delémontain des Prés-Roses.

Daouda Diarra a ouvert la marque pour les « vert » juste avant la fin de la première mi-temps. Globalement dominateurs dans le jeu, les hommes de David Quain se sont fait surprendre par l’égalisation des Imériens à l’heure de jeu. Ils ont toutefois réagi rapidement puisque 2 minutes plus tard, sur corner, Tom Villemin est venu placer une tête décroisée victorieuse. Les Vadais ont fait le break à la 70e grâce à un but contre son camp d’un défenseur adverse avant de voir Erguël inscrire un second but. Antoine Rossé a néanmoins plié l’affaire dans le temps additionnel pour offrir l’unique succès des « vert » lors de la préparation hivernale.

Le FCC entamera la 2e partie du championnat de 1re Ligue samedi prochain à Köniz. /nmy