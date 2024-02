Le FC Courtételle ne regarde pas vraiment vers le haut

Un mercato aux airs ambitieux

Concernant le marché des transferts, Courtételle enregistre trois départs, ceux de Bilel Badre (FC Bosna), Michael Santos (FC Coffrane) et Théo Guil (FC Bassecourt). Toutefois, les Vadais ont enrôlé quatre nouveaux joueurs : Elias Kägi (SC Möhlin) et Alessandro Corbat (SRD II) qui évoluaient plus bas, mais surtout Hugo Casano et Clément Payan, deux anciens joueurs des SR Delémont qui jouaient en Promotion League. Si ces transferts peuvent laisser présager des ambitions, David Quain tempère. « Ce sont des joueurs qui étaient en difficulté dans leur club. J’espère donc qu’ils seront revanchards, mais il ne faut pas qu’ils veuillent tout révolutionner. Il leur faudra un peu de temps pour s’insérer », raconte le tacticien qui ne tarit pas d’éloges sur les qualités de son groupe actuel. /lge