Un maire delémontain fan de Servette

La passion du Servette FC a été transmise à Damien Chappuis par son père. « Mon papa avait fait son apprentissage à Genève et nous a ensuite transmis, à moi et à toute la famille, l’amour de ce club », explique le maire delémontain qui a plusieurs souvenirs indélébiles en tant que supporter des Grenats. « L’évènement le plus marquant pour moi, c’est la fameuse finale contre le FC Sion dans l’ancien Wankdorf. Servette gagnait 2-0 à la 62e avant un gros revirement de situation. C’est l’époque où Sion ne perdait pas encore les finales de Coupe de Suisse. C’était donc un crève-cœur, mais d’être allé au match avec mon père restera un super souvenir », raconte Damien Chappuis. Malgré son attachement pour les Grenats, le maire est catégorique : l’écharpe autour du cou sera jaune et noire. Il n’aura même pas besoin de cacher sa joie en cas de but genevois, car selon lui, il n’y en aura pas. À la troupe d’Anthony Sirufo de suivre les consignes du maire à présent. /lge