La « grande fierté » des SR Delémont

Rebasculer sur le championnat

L’ancien défenseur n’est pas peu fier d’avoir pu, avec son groupe, enthousiasmer toute une région. « Si on a gagné contre St-Gall et Lucerne, c’est aussi en grande partie grâce à cette ferveur », dit-il. Une ferveur qui a grandi encore pour ce quart de finale avec 5'482 spectateurs, davantage que pour un match à guichets fermés du HC Ajoie. « De voir la Blancherie vivante comme ça, ça fait beaucoup de bien », poursuit Anthony Sirufo. Reste désormais le plus difficile, se replonger dans le quotidien du championnat. Les SRD reçoivent Bavois dimanche à 14h30 sur leur pelouse avec un risque de relâchement. Un risque balayé par le coach delémontain. « Non, je ne crois pas, dit-il. Forcément, il y a une grosse déception mais on a des garçons qui ont envie de démontrer qu’ils n’ont pas le niveau de la 3e division. On a un objectif clair d’être dans le top 7 pour reparticiper à la Coupe la saison prochaine, sinon ce serait un échec. La déception était là hier soir mais aujourd’hui on est à nouveau focus sur nos nouveaux objectifs avec une grande motivation ». /msc