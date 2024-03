Le FC Courtételle subit un nouveau revers

Le FC Courtételle n’y arrive plus. Les footballeurs jurassiens se sont inclinés 3-2 à Dietikon samedi après-midi. Il s’agit de leur 3e défaite en 3 matches depuis la reprise du championnat de 1re Ligue. Les « vert » ont pourtant parfaitement commencé la rencontre avec un but d’Antoine Rossé après une vingtaine de secondes de jeu. Clément Payan a même doublé la mise pour les Vadais à la 6e minute, mais le FCC a subi une remontée en 2e mi-temps. Dietikon a d’abord réduit l’écart à la 64e avant d’égaliser 12 minutes plus tard. Les Zurichois sont même parvenus a prendre l’avantage en fin de match (84e), scellant ainsi le destin de Courtételle. Au classement, les hommes de David Quain perdent une place et se retrouvent 6e, toujours à 3 points du podium, et à 5 longueurs de la 2e place synonyme de finales d'ascension en fin de saison. /cra