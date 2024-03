Les SRD craquent complètement

Les SR Delémont n’ont pas du tout digéré le thé. Alors qu’ils menaient 2-1 à la mi-temps grâce à des buts de Sofiane Achour et de Matteo Cesca, les footballeurs jurassiens ont perdu 6-2 sur le terrain de Kriens, samedi soir, en Promotion League. Les « jaune et noir » étaient menés 1-0 dans ce duel, mais ils ont rapidement pris le jeu à leur compte par la suite. Si Daoud Touré a trouvé les montants de la cage alémanique, le buteur Sofiane Achour et le défenseur Matteo Cesca ont permis aux « Sports » de prendre les devants à la mi-temps. Mais tout s’est précipité juste après… en l’espace de six minutes, les Alémaniques ont marqué à trois reprises (50e, 55e et 56e). Ils ont encore enfoncé le clou en ajoutant deux pions par la suite. Les SRD ont par ailleurs écopé de sept cartons jaunes dans ce duel.

Au classement, les Delémontains reculent au 8e rang et voient le podium s’éloigner. /mle