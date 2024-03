Le FC Courtételle neutralisé dans un match fermé

Le FC Courtételle rate l’occasion de se rapprocher du podium de 1re Ligue de football. Les Vadais ont fait match nul contre un adversaire direct dans la course aux finales d’ascension. Ils ont été neutralisés contre Concordia Bâle 0-0 samedi après-midi à Courtételle dans un match très fermé. Les deux formations ont montré beaucoup d’agressivité en première mi-temps de quoi animer la rencontre. Toutefois, aucune des deux n’a véritablement su se créer des occasions. Les esprits se sont ensuite un peu calmés en seconde période, ce qui a eu pour effet de rendre le match un peu plus mou, même si Hugo Casano aurait pu inscrire le but de la délivrance dans les arrêts de jeu, mais le gardien bâlois a dit non.

Au classement le FC Courtételle reste 6e, juste derrière son adversaire du jour, avec six longueurs de retard sur les deux premières places. /lge