Le FC Bassecourt ne gagne toujours pas

Le FC Bassecourt s’incline pour le retour de Lulzim Hushi sur le banc. Il a été battu 3-2 par Münsingen samedi au Stade des Grands-Prés et concède sa 3e défaite consécutive en 1re Ligue de football. Le FCB avait pourtant commencé la rencontre de la meilleure des manières en inscrivant l’ouverture du score grâce à un pénalty de Yassine Bouazzi à la 19e minute de jeu. Mais il a été rejoint 10’ plus tard par les Bernois. Les Vadais ont craqué en 2e mi-temps en encaissant deux buts en 5’ (70e, 75e). Ils n’ont toutefois pas baissé les bras et ont réduit l’écart, une nouvelle fois, sur un pénalty transformé par Samir Nouicer à la 87e. Le FCB a poussé en fin de match mais n’a pas pu revenir au score. Malgré cette défaite, le FC Bassecourt reste au-dessus de la zone rouge. Il occupe provisoirement la 13e place du classement et compte trois longueurs d’avance sur la barre. /fwo