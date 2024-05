Le FC Ajoie-Monterri « dans un jour sans »

Le FC Ajoie-Monterri n’a pas bien digéré son déplacement à Muri. Les footballeurs ajoulots se sont inclinés 5-0 en terres bernoises samedi en 2e ligue interrégionale. Ils étaient déjà menés de trois longueurs à la mi-temps par le 3e du classement, avant d’encaisser encore deux buts en toute fin de partie. « Il n’y a pas eu photo, nous avons été en dessous dans tous les compartiments du jeu. C’était un jour sans, sans véritables explications. Les adversaires étaient très vifs, nous avons peut-être été un peu surpris. Ils ont été un peu moins pressants en 2e mi-temps, mais nous avons reçu deux buts sur contre-attaque », a confié à RFJ le président du FCAM Jean Baptiste Petignat.

L'équipe de Thierry Payet n'a plus gagné depuis cinq journées et recule au 10e rang, avec 5 points d'avance sur la zone rouge et un match de plus au compteur.