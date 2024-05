Le FC Ajoie-Monterri est sous pression

Le FC Ajoie-Monterri sent de plus en plus fort le souffle de ses poursuivants. Les footballeurs ajoulots de 2e ligue interrégionale ont perdu 2-1 face à Dornach ce samedi après-midi à Courgenay. Ils se sont retrouvés menés de deux longueurs par les Bâlois, 5es de la hiérarchie, après la demi-heure de jeu. Les hommes de Thierry Payet ont su réagir en début de seconde période grâce à une tête d’Ismaïl Ji, mais sans parvenir à renverser la vapeur.

En quête d’un succès depuis un peu plus d’un mois, le FCAM se retrouve sous pression. Alors qu'il reste quatre journées avant la fin du championnat, il est 10e du classement et ne compte plus que deux points d’avance sur la zone de relégation. /nmy