Le FC Courtételle coule en terre bâloise

Le FC Courtételle n’y arrive plus. Les Vadais se sont inclinés 4-1 samedi à Muttenz en 1re Ligue de football dans une rencontre sans grand enjeu. Ils ne sont pas entrés dans leur match et se sont retrouvés menés 3-0 à la pause. Hugo Casano a redonné espoir aux siens au retour des vestiaires, mais les Jurassiens ont encaissé un nouveau but à l’heure de jeu. Le Vadais Alassane Diaby a même été expulsé dans la foulée. Il a reçu deux cartons jaunes coup sur coup pour réclamation. Muttenz s'est également retrouvé à 10 quelques minutes plus tard, mais les « vert » ne sont pas parvenus à revenir dans le match. Le FC Courtételle concède une 3e défaite de suite, mais reste 7e au classement. Il est assuré de terminer à cette position à une journée du terme du championnat. /cra