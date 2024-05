Une nouvelle défaite pour le FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri se rapproche dangereusement de la zone rouge de 2e ligue interrégionale de football. Les Ajoulots se sont inclinés sur la pelouse d’Old Boys 3-2 samedi. Le FCAM ne compte que deux longueurs d’avance sur le premier relégable. Il occupe la 12e place du classement à trois journées de la fin de la saison. Les hommes de Thierry Payet ont ainsi concédé une 3e défaite de rang. Ils n’ont plus gouté aux joies de la victoire depuis plus d’un mois.

Les Jurassiens avaient pourtant ouvert le score à la 17e en terre bâloise grâce à Ismaïl Ji. Mais l’égalisation de l’équipe locale est tombée dans la foulée (18e). Elle a ensuite pris l’avantage 9’ plus tard. Le FC Ajoie-Monterri a poussé et est parvenu à décrocher l’égalisation à la 79e par l’intermédiaire d’Ilhan Ajrulai. Il a toutefois concédé le but de la défaite à la 84e. /fwo