Le FC Ajoie-Monterri reste menacé

Le FC Ajoie-Monterri arrache un point dans une fin de match houleuse. Il a tenu en échec le leader et désormais champion de 2e ligue interrégionale ce samedi à Cornol. Les deux formations se sont quittées sur un score nul de 1-1. Les footballeurs ajoulots ont d’abord concédé l’ouverture du score à la 50e sur penalty. Ils ont poussé pour finalement égaliser au bout du temps additionnel. Ismaïl Ji a trouvé la faille à la 90e+7’ de jeu. Dans l’euphorie, Gauthier Couchot a provoqué le banc bernois, lui valant un second carton jaune et une expulsion.





Le danger persiste

Sans victoire en championnat depuis un mois et demi, les hommes de Thierry Payet pointent au 12e rang, juste au-dessus de la zone de relégation. Ils comptent provisoirement trois points d’avance sur le premier relégable. Mais le FCAM, au détriment d’un nombre de points fairplay défavorable, pourrait glisser sous la barre en cas de succès d’Ueberstorf dimanche contre l’avant-dernier Bubendorf.

Les Ajoulots ont encore deux matches pour se sauver. Ils iront samedi prochain chez le 2e, Besa Bienne, et termineront le championnat le week-end suivant à domicile contre Bubendorf. « Il faudra se mettre en mode guerrier. Mais si on affiche une détermination semblable à celle montrée contre Prishtina, ça ira », nous a indiqué le président du FCAM, Jean-Baptiste Petignat. /nmy